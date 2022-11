LIVE – Italiano: “Devo essere àncora di salvezza. Che rammarico l’andata”

E' la vigilia di Riga-Fiorentina, ultima gara del girone di Conference League in programma domani pomeriggio allo Skonto Stadium. Queste le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano in conferenza stampa:

"Se mi sento cambiato su alcune convinzioni tattiche? No, prima di domenica dovevamo cercare di iniziare a fare punti per la classifica visto che non era bella e veritiera. Ho chiesto ai ragazzi di mettere più sacrificio e voglia e di pensare meno alla prestazione individuale, ma al risultato. Abbiamo tirato in porta 27 volte, forse abbiamo concesso qualcosa in più all'avversario che ha giocato sul fattore stadio. Nel secondo tempo abbiamo giocato un'ottima gara, abbiamo meritato di vincere. Devo essere un'àncora di salvezza per i ragazzi, stiamo provando tante soluzioni, abbiamo delle alternative perché i ragazzi sono molto disponibili. Siamo bravi ad adattarci e qualche risultato sta arrivando.