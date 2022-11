Martinez Quarta: “Quest’anno sento fiducia. Ecco in cosa sono migliorato”

E' la vigilia di Riga-Fiorentina, ultima gara del girone di Conference League in programma domani pomeriggio allo Skonto Stadium. Queste le parole di Martinez Quarta in conferenza stampa:

"L'anno scorso ho iniziato a giocare, ma alternando alti e bassi. Quando ho preso il Covid non sono tornato bene. Gli altri hanno fatto bene e il mister ha deciso di dare continuità a loro. Adesso con la buona preparazione atletica che abbiamo fatto ho fiducia e cerco di dare il massimo in ogni partita".

Sul dove si sente cresciuto e in cosa deve migliorare

"Mi sento cresciuto sotto l'aspetto della concentrazione, perché è fondamentale per un difensore. Anche nei duelli mi sento più sicuro. Dove posso migliorare? Ci sono sempre i margini per migliorare se stessi, farò di tutto per dare sempre il massimo in campo".