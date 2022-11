Italiano su Bianco: “Intelligente, ma non forziamo le decisioni”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Riga-Fiorentina , il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato anche del giovane Alessandro Bianco , classe 2002, convocato per l'ultima gara del girone di Conference League:

"E' al primo anno in pianta stabile con la prima squadra, sta crescendo, è giovane ed è già stato chiamato in causa due volte in Conference League. Non siamo qui a forzare alcune decisioni. Il ragazzo è intelligente, molto più sveglio rispetto ai suoi coetanei. Deve continuare ad andare forte".