Gil ancora più chiuso al Tottenham. Gli Spurs si rinforzano con Werner

Bryan Gil è l'ultimo nome uscito in ottica Fiorentina. L'esterno catalano attualmente al Tottenham ha avuto considerazione dal tecnico degli Spurs Ange Postecoglu. Ma una infiammazione all'osso pubico gli ha fatto perdere spazio. Dopo che negli scorsi anni con Conte e Nuno Espirito Santo non aveva giocato molto. Ma adesso lo spazio per lui si riduce ancora di più, visto che il Tottenham ha chiuso per Timo Werner. Il tedesco è a Londra per le visite mediche di rito