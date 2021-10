Giani: “Saponara straordinario talento, domenica mi ha allargato il cuore”

Il Presidente della Regione elogia il fantasista della Fiorentina: "E' venuto di istinto a tutti alzarsi per applaudirlo"

Eugenio Giani , Presidente della Regione Toscana, ha parlato anche di Fiorentina a margine di una conferenza stampa svoltasi ieri a Firenze. Queste le sue dichiarazioni riportate da Italpress: "Domenica anche io mi sono alzato ad applaudire Saponara, un giovane talento nell'Empoli quando era il simbolo di questa squadra e che riusciva ad essere la speranza del calcio italiano perché dava questo tipo di prospettiva. Poi si è rivelato fragile da un punto di vista fisico e probabilmente anche caratteriale e non ha ripagato le attese".

Giani conclude: "Un Saponara come quello che abbiamo visto contro il Cagliari è davvero uno straordinario talento, è venuto di istinto a tutti alzarsi per applaudirlo. E’ stato un giocatore che col suo dinamismo ci ha permesso di vivere una partita con un tre a zero che mi ha allargato il cuore".