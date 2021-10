GP Violanews: scegliete i tre preferiti in Fiorentina-Cagliari

Anche quest’anno il vostro parere sarà decisivo per l’assegnazione del Pallone Viola

Il Gran Premio Violanews è il tradizionale sondaggio che pubblichiamo da anni dopo ogni partita per conoscere i tre giocatori preferiti. A votare sarete come sempre voi con la possibilità di scegliere i tre vostri preferiti. Ai primi sei in classifica verranno attribuiti i seguenti punti 20, 12, 9, 5, 3 e 1. Al vostro voto per un totale di 50 punti si aggiungeranno i 20 punti di un giornalista ogni volta diverso.