Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Parisi scalpita, davanti Nzola?

Pronti? Via. Riparte la Serie A, stagione 2023/24. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ripartirà dallo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, dove affronterà la neopromossa guidata in panchina dall'ex attaccante viola Alberto Gilardino. Il Genoa rappresenta subito un impegno delicato per battezzare il campionato di Biraghi & co, oltretutto in un "Marassi" che si annuncia gremito sugli spalti. Sono, infatti, oltre 27 mila gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi rossoblù. Questo a testimoniare l'entusiasmo che avvolge il Grifone, suffragato anche dagli acquisti sul mercato, primo fra tutti il bomber Retegui. Non mancherà neppure il sostegno dei tifosi della Fiorentina che stiperanno il settore ospiti dello stadio genovese.