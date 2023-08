Genoa-Fiorentina, sarà una bolgia: attenzione al bomber Retegui

Per entrare nella bolgia di ’Marassi’ la Fiorentina dovrà essere pronta. La Genova sponda rossoblù viaggia sulle ali dell’entusiasmo, anche se i ragazzi di Italiano sono già abituati a giocare in stadi particolarmente caldi. Oltre 27.000 gli abbonati, quota partita che farà lievitare il numero di spettatori in maniera importante anche grazie ai tifosi della Fiorentina, che sono pronti per il primo esodo della stagione. In poche ore sono andati esauriti gli oltre 2.000 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti. Fossero stati di più, non sarebbero rimasti invenduti. La voglia di Fiorentina è tanta, anche perché i sostenitori gigliati non potranno seguire la squadra nell’andata del Play Off di Conference League a causa dello stop imposto dalla Uefa. In casa Genoa gli occhi sono tutti puntati su Mateo Retegui, che nelle prime battute del mercato era stato proposto anche alla Fiorentina. L’impatto sul Grifone è stato esaltante in Coppa Italia. Con lui attenzione a Gudmundsson, un altro che nei mesi scorsi ha incuriosito la Fiorentina. Partita che sarà diretta da Giovanni Ayroldi (al Var Doveri), che con i viola vanta solo tre precedenti (l’ultimo è la vittoria contro la Roma per 2-1 dello scorso 27 maggio). Ancora meno (solo due) i precedenti con il Genoa, che però con lui è imbattuto a ’Marassi’. La Fiorentina intanto ha messo in vendita i biglietti per la partita contro il Lecce. Tagliandi acquistabili in vendita libera da ieri pomeriggio. Disponibili diverse promozioni per Under 6 ed Under 14, così come è attiva la promo Generazione Viola in Curva Ferrovia. Lo riporta La Nazione.