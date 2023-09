Genk: tutti i risultati stagionali dal preliminare di Champions ad oggi

Il Genk ha iniziato la stagione molto presto, giocando il secondo turno dei preliminari di champions contro il Servette il 25 Luglio, mentre per la Fiorentina la prima partita ufficiale è stata quella di Genova contro il Genoa il 19 Agosto. Infatti se per la Fiorentina quella di stasera sarà la settima partita stagionale, per i belgi sarà la tredicesima. Lo score del Genk tuttavia è molto equlibrato con quattro vittorie, tre sconfitte e cinque pareggi. Di seguito i risultati del Genk