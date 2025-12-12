Gazzetta snobba la CL: “La Fiorentina ne è prigioniera. A Firenze interessa 0”

La Gazzetta dello Sport commenta il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Nel mirino c'è la Conference League e l'imminente gara contro il Verona di Zanetti. Ecco l'analisi del giornalista Sebastiano Vernazza:
La Fiorentina ha dato una raddrizzata alla classifica di Conference e all’autostima. In campionato i viola non hanno mai vinto e in Europa i tre punti mancavano dal 23 ottobre, contro il Rapid Vienna. Un’astinenza angosciante. Il successo contro la Dinamo Kiev non è stato né rotondo né lineare, un 2-1 risicato. Gli ucraini hanno pareggiato il gol di Kean, poi Gudmundsson ha trovato la rete liberatoria. Bene, bravi, bis, ma oggi a Firenze importa zero della Conference, la coppa minore di cui la squadra è “prigioniera” dal 2022. La città è in preda all’angoscia per l’ultimo posto in campionato, a meno sette dalla zona salvezza. Domenica alle 15 la Fiorentina affronta una specie di finale di Champions: la partita contro il Verona è uno spareggio. Vincere o sprofondare, non esiste alternativa. Altro che Conference.
