Galli: “Italiano deve ripartire da zero, il mercato ha distratto”

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato a Rtv 38: "La sensazione è che, già dalla partita con il Parma in Coppa Italia, la squadra si sia disunita e che il mercato abbia distratto tutti, società, giocatori e anche allenatore. Se si vuole riprendere il cammino oggi l'allenatore deve ripartire da zero, dall'abc, perché oggi la squadra è frastornata e non è in grado di recepire i messaggi".