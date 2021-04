G. Galli: “Viola obbligati a fare risultato. Ecco come me la giocherei”

Il pensiero dell'ex viola su Fiorentina-Juventus

"Menomale abbiamo vinto a Verona. Non è ancora risolto niente, la giornata di oggi ci sfavorisce: rischiamo di trovarci in una situazione di grande difficoltà. Quello che mi preoccupa è la mancanza di continuità, i viola devono prendere l’entusiasmo della vittoria di martedì, ma non pensare che sia tutto passato. La Fiorentina è obbligata a fare risultato per dare quella continuità che fino ad adesso è sempre mancata. Io la partita la farei fare alla Juventus e poi giocare di ripartenza, per arrivare in Champions loro sono chiamati a vincere. Il calcio della Fiorentina è quello, secondo me la chiave della partita è questa. Siamo obbligati a fare almeno un punto. Formazione? I viola non possono permettersi il lusso di fare delle scelte, perchè non ci sono alternative. L'allenatore deve contare sui 15 giocatori che hanno giocato fino ad ora, non ha senso cercare di recuperare nessuno adesso. La formazione quindi sarà quella scontata, i giocatori sono questi."