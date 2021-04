Max Pisu a VN: “Juventus, a Firenze sarà dura. Vlahovic come Chiesa? È presto”

Max Pisu in esclusiva a ViolaNews: "A Firenze sarà dura"

Vincenzo Pennisi

Vigilia del delicato match del Franchi tra Fiorentina e Juventus, con entrambe le squadre a caccia dei loro obiettivi, salvezza e Champions. Per entrare ancora meglio in clima partita abbiamo intervistato in esclusiva Max Pisu, attore, cabarettista e comico italiano di dichiarata fede juventina.

Max, si ritrovano Fiorentina e Juventus. Due delusioni di questo campionato?

"Entrambe sono andate sotto le aspettative, la Fiorentina in un verso e la Juventus in un altro. Sicuramente i loro tifosi saranno delusi, la Fiorentina con i vari avvicendamenti societari ha vissuto una stagione movimentata, anche se arriva dalla vittoria su un campo importante come quello di Verona. La Juventus da inizio anno fa tanto possesso palla e poche conclusioni in porta. Davanti siamo un po' leggeri".

Ti ha sorpreso l'impatto di Chiesa?

"Già con la Fiorentina aveva espresso le sue qualità, è stato l'acquisto più azzeccato di quest'anno e sta dimostrando di essere un grande giocatore. Non ha avuto timore, gioca con la solita grinta, è determinato e ha uno spirito che alla Juventus serve".

Non è che ora alla Juventus avranno intenzione di replicare con Vlahovic quanto accaduto con Bernardeschi e Chiesa?

"Sta facendo un bel campionato, ora dovrà fare esperienza però. Chiesa si era affermato in diverse stagioni, si vede che Vlahovic è un giocatore forte, anche se ha segnato diversi gol su rigore. Ha bisogno di tempo".

Riusciranno a raggiungere i rispettivi obiettivi Fiorentina e Juventus?

"Credo proprio di si, la Fiorentina non può andare in Serie B, ha altre squadre dietro meno apprezzate. La Juve è immischiata in una bella lotta e non sarà semplice, però le potenzialità ci sono".

Che partita ti aspetti domani?

"Sono sempre partite toste e particolari contro la Fiorentina, peccato che non ci sia il pubblico".

Che idea ti sei fatto della questione Superlega?

"E' stato uno shock per tutti, probabilmente sono stati sbagliati i tempi e i modi. Sicuramente tra Uefa e Fifa ci sono delle cose da sistemare, la riforma della Champions la farei subito e non aspetterei il 2024. Non mi piace ad esempio il fatto che chi arriva terzo in un girone di Champions ha comunque la possibilità di scendere in una competizione come l'Europa League e vincerla".

Lo sai che il tuo nome circola con insistenza per la nuova edizione di LOL?

"Si mi è capitato di leggere qualcosa in questi giorni (ride ndr). L'ho visto e mi è piaciuto molto, è un programma bello e innovativo per noi comici. Ancora non mi hanno chiamato, ma se il telefono dovesse squillare accetterei senza dubbi".