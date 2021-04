Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni. Torna Milenkovic, Chiesa forfait

A poco più di 48 ore dalla sfida del Franchi vediamo insieme le probabili formazioni che manderanno in campo Iachini e Pirlo.

Eccoci alla partita da sempre attesa dai tifosi fiorentini che questa volta la dovranno seguire non dal Franchi. Le due squadre sono reduci da vittorie altrettanto importanti: la Fiorentina ha guadagnato tre punti che le permettono di respirare in classifica e alla Juventus invece sono serviti per mantenere il piazzamento Champions.

Iachini dovrà fare a meno di Bonaventura squalificato, ma troverà di nuovo Milenkovic a dar manforte alla difesa. I dubbi maggiori riguardano le fasce con il recupero di Igor e l'abbondanza difensiva che potrebbe portare Caceres a giocare sulla fascia destra con una maggiore attenzione alla fase difensiva altrimenti l'ex juventino potrebbe restare indifesa e allora a restare fuori sarebbe Martinez Quarta con inserimento sulla fascia di Venuti. Nel mezzo l'assenza di Bonaventura e i problemi fisici di Borja Valero non lasciano dubbi mentre in avanti Ribery e Vlahovic sono confermati al 100%. In casa Juventus Pirlo dovrà fare a meno quasi certamentedel grande ex Federico Chiesa e inoltre, bisognerà capire chi giocherà in attacco al fianco di un irascibile Cristiano Ronaldo: al momento è aperto il ballottaggio tra Dybala e Morata. Per il resto Pirlo dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto il Parma in rimonta.