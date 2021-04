Vigilia calda al c.s., tifosi viola presenti: cori e striscione alla squadra

A ricordare l'importanza della gara di domani ci ha pensato un nutrito gruppo di tifosi viola che si sono radunati davanti al centro sportivo

In palio ci sono punti fondamentali per la corsa salvezza e l'onore da salvare. Fiorentina-Juventus non sarà mai una gara qualunque e oggi, a ricordarlo alla squadra, ci ha pensato un nutrito gruppo di tifosi viola che si sono radunati davanti ai cancelli del centro sportivo. Tanti i cori inneggiati alla vigilia in una partita che sulla carta si prospetta durissima. Qua sotto vi proponiamo una foto tratta dal gruppo dal profilo Twitter del Pentasport