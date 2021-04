Montella: “Commisso ha investito tanto, ma gli errori sono tanti e diversi”

Il punto di vista dell'Aeroplanino, alcune anticipazioni dell'intervista all'ex tecnico gigliato

Sul sito del Corriere dello Sport-Stadio sono state rilasciate alcune anticipazioni della lunga intervista (domani in edicola) del quotidiano all'ex Viola Vincenzo Montella . Ovviamente presenti riferimenti alla Fiorentina e Rocco Commisso :

"Commisso è un presidente con grandissimo entusiasmo, nessuno lo può negare. Ha investito un bel capitale nella Fiorentina, per questo merita solo complimenti. Tuttavia sicuramente sono stati fatti degli errori, anche a causa dell’inesperienza. Similmente, per quanto riguarda il rapporto con le persone, si poteva fare di più. Adesso vorrei tornare a lavorare, aspetto una proposta da una società seria che abbia una visione chiara del futuro per costruire qualcosa di bello insieme."