Polemica Juve, nuovo striscione contro Agnelli: “Hai fatto fuori la tua gente”

Il duro attacco dei tifosi: "Hai fatto fuori la tua gente... ora questa Lega indecente. Io non sono tuo cliente. Agnelli in**me"

A circa 24 ore dalla sfida di Firenze, non si placano le acque in casa Juventus dopo il naufragio del progetto Superlega. Molti sostenitori juventini si sono scagliati contro Andrea Agnelli, come abbiamo potuto vedere nei giorni passati attraverso i vari striscioni comparsi per le vie di Torino. L'ultimo - riporta Juvenews.eu - é stato esposto nella notte e non nel capoluogo piemontese, bensì a Roma. Gli autori fanno parte del gruppo Juve Fighters di Roma. Questo il messaggio al veleno rivolto al n°1 del club bianconero: "Hai fatto fuori la tua gente... ora questa Lega indecente. Io non sono tuo cliente. Agnelli in**me".