FOTO – VP Summer Village, tutto il programma: giochi e spettacoli per i tifosi

Il programma completo della prima giornata del Viola Park Summer Village: tanti giochi e spettacoli per i grandi e piccoli tifosi viola

Aprirà domani il Viola Park Summer Village: tante attività, giochi e spettacoli per i tifosi viola. Per accedere alla struttura sarà obbligatoria una prenotazione, gratuita, e l'ingresso sarà consentito dalle 17.00 alle 21.00. Nel pomeriggio la società viola ha diramato il programma di domani del Viola Park Summer Village, non mancheranno tantissime attività e alla fine dell'allenamento ci sarà la possibilità di incontrare i calciatori viola. Qui il programma della Fiorentina di Raffaele Palladino. Sotto tutte le attività di domani: