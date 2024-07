Fiorentina in ritiro al Viola Park: programma, indicazioni e info per i tifosi

Le sessioni a porte aperte si svolgeranno nelle seguenti date:

10 Luglio – Allenamento

11 Luglio – Allenamento

13 Luglio – Allenamento

14 Luglio – Fiorentina vs Fiorentina Primavera

16 Luglio – Allenamento

17 Luglio – Allenamento

Il 19 Luglio, infine, a conclusione della prima fase del ritiro precampionato, si svolgerà l’amichevole tra ACF Fiorentina e Reggiana. Le informazioni per l’acquisto del tagliando d’ingresso e per gli accrediti stampa saranno fornite in seguito attraverso i nostri canali ufficiali.

Nei giorni di libero accesso alle sessioni di allenamento i cancelli del Viola Park saranno aperti a partire dalle 17:00. Per poter accedere all’interno dello Stadio “Curva Fiesole” sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale www.acffiorentina.com. Per la prenotazione sarà necessario essere in possesso della Tessera InViola, ad eccezione degli under 6 che potranno accedere senza prenotazione.

L’ingresso alla struttura potrà avvenire, a piedi, da Via Pian Di Ripoli, ma sarà inoltre a disposizione fino a esaurimento posti, con accesso a partire dalle 16:45, il nuovo parcheggio provvisorio del Viola park. L’accesso all’area, per chi proviene da Firenze, dovrà avvenire dalla SP34, Via Pian di Ripoli, svoltando a sinistra su Via degli Olmi e infine a destra su Via Crocifisso del Lume / Via Della Nave a Rovezzano.

Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni relative alla sicurezza: NON E’ CONSENTITO L'ACCESSO AGLI ANIMALI. E', INOLTRE, VIETATO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO, CIBI E BEVANDE.

Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale Firenze sarà il Title Sponsor di tutto il ritiro di ACF Fiorentina e, dal 10 luglio al 19 luglio, inclusi i giorni in cui non sono previsti allenamenti a porte aperte, sul prato dello Stadio “Davide Astori” sarà attivo il “VIOLA PARK SUMMER VILLAGE presented by Cattolica”, un’area riservata a bambini e ragazzi con giochi e attività di ogni genere.

Informiamo inoltre i nostri tifosi che, al termine delle sedute di allenamento, saranno organizzate delle sessioni di foto e autografi con i calciatori viola.