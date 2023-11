FOTO VN – Nazionale: Biraghi presente all’amichevole contro l’Under 17 viola

Tra poco andrà in scena un'amichevole tra Italia e Fiorentina Under 17 a Coverciano. I giovani viola erano stati richiesti da Spalletti per preparare al meglio le sfide contro Macedonia e Ucraina. Come è possibile vedere dalle foto del nostro inviato è presente il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Nell'ultima foto è possibile vedere Biraghi regolarmente in campo. Assente invece Bonaventura perché si è allenato stamani