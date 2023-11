FOTO VN – Under 17 viola in campo a Coverciano, allenamento con la Nazionale

La formazione Under 17 della Fiorentina è a Coverciano, nel ritiro della Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti: il tecnico azzurro aveva annunciato in conferenza stampa di aver chiesto alla società viola i ragazzi per far giocare i suoi convocati in vista della doppia sfida con Macedonia del Nord e, soprattutto, Ucraina per la qualificazione a Euro2024. Così è stato, come si vede nella prima foto del nostro inviato, mentre nella seconda è possibile vederli in campo per il riscaldamento con le maglie della Fiorentina