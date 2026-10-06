È giunta al termine la lunga sosta per le Nazionali e la Fiorentina si prepara alla delicata trasferta contro il Genoa a Marassi. La squadra si è allenata al Viola Park. Sotto le immagini pubblicato su Instragram dalla Fiorentina che vede all'opera i giocatori rimasti a disposizione del tecnico viola:

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