L'allenamento della Fiorentina in vista della trasferta contro il Genoa
VIDEO - Il gol di Ndour sulla tv polacca: il telecronista resta senza parole!
È giunta al termine la lunga sosta per le Nazionali e la Fiorentina si prepara alla delicata trasferta contro il Genoa a Marassi. La squadra si è allenata al Viola Park. Sotto le immagini pubblicato su Instragram dalla Fiorentina che vede all'opera i giocatori rimasti a disposizione del tecnico viola:
Caricamento post Instagram...
Caricamento post Instagram...
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News viola
Sky annuncia: "Ranieri rinnova con la Fiorentina. Ecco la durata dell'accordo"
Gli opinionisti
Facile accorgersi oggi di Ndour. Quello strano circolo vizioso con i giovani viola
Radio e tv
Colasanto su Mastantuono: "Giocatore da Real. Sta beneficiando di una cosa"
Interviste
Beto: "Pellegrino? Non voglio rimanere indietro. Ora mi sento più cattivo"
Le nostre esclusive
Il What If del sogno Palace per Njie. Perchè le Eagles non hanno affondato?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti