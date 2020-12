FOTO – Fiorentina al lavoro ai “campini”, domenica c’è l’Atalanta

La Fiorentina si è allenata questa mattina al Centro Sportivo “Davide Astori”. Il gruppo, agli ordini di mister Cesare Prandelli, ha svolto un’unica seduta in vista dell’impegno di campionato con l’Atalanta di Gasperini. Allenamento che ha visto il rientro in gruppo di Gaetano Castrovilli che sembra aver smaltito la botta presa col Genoa. Nel pomeriggio il tecnico di Orzinuovi si è invece recato a Vicenza, per l’ultimo saluto all’amico Paolo Rossi.