“La Fiorentina avrebbe bisogno di Gagliardini. Serve un risultato insperato”

Antonio Bongiorni, talent scout dell’Atalanta al Margine Coperta, nonché scopritore di Giacomo Bonaventura, ha parlato al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

Appena Bonaventura avrà risolto i suoi guai fisici, diventerà un giocatore importante per la Fiorentina. La squadra ha bisogno di un giocatore in grado di coprire gli inserimenti dei centrocampisti. Uno come Duncan? Mi ha lasciato perplesso. Per fare questo tipo di lavoro, secondo me ci sarebbe bisogno di Gagliardini. La Fiorentina è preda della paura, servirebbe un risultato insperato. Nel secondo tempo della gara contro il Genoa si è iniziato a vedere qualcosa del lavoro di Prandelli. La Fiorentina sta rincorrendo punti per avere un po’ di tranquillità. Le manca il pubblico di Firenze. La Curva Fiesole porta 5-6 punti a stagione.