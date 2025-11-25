Niccolò Fortini è una delle poche note positive della Fiorentina in questa stagione complicata, ancora a secco di vittorie in campionato. Il classe 2006, che compirà 20 anni a febbraio, sta accumulando sempre più minuti e fiducia, e l'infortunio rimediato da Dodò nel match contro la Juventus, che non lascia ben sperare l'ambiente viola, permetterà al prodotto del vivaio viola di avere ancora maggiore spazio per potersi rendere protagonista con la maglia della Fiorentina.
Fortini convince sempre di più, Pedullà: “Avviati colloqui per il rinnovo”
Fortini sta convincendo sempre di più alla sua prima stagione in viola e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si lavora al rinnovo
Dopo una stagione di crescita in Serie B con la Juve Stabia, la Fiorentina aveva deciso di non cedere Fortini in prestito, rifiutando anche offerte importanti come quella del Torino, puntando fin dall’inizio sul suo inserimento in prima squadra.
Il suo contratto scade nel 2027, ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i colloqui per un rinnovo di contratto sono già stati avviati.
