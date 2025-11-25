Fortini convince sempre di più, Pedullà: “Avviati colloqui per il rinnovo”

Fortini sta convincendo sempre di più alla sua prima stagione in viola e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si lavora al rinnovo

Niccolò Fortini è una delle poche note positive della Fiorentina in questa stagione complicata, ancora a secco di vittorie in campionato. Il classe 2006, che compirà 20 anni a febbraio, sta accumulando sempre più minuti e fiducia, e l'infortunio rimediato da Dodò nel match contro la Juventus, che non lascia ben sperare l'ambiente viola, permetterà al prodotto del vivaio viola di avere ancora maggiore spazio per potersi rendere protagonista con la maglia della Fiorentina.