Il giudice sportivo si è espresso sui cori razzisti dei tifosi della Fiorentina nei confronti di Dusan Vlahovic. L'arbitro Doveri infatti, ha fermato la gara 2 volte. Ecco la sanzione nei confronti del club di Rocco Commisso:
Fiorentina, ecco la sanzione per i cori contro Dusan Vlahovic
La sanzione nei confronti della Fiorentina
Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
