Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni: dubbio Milenkovic, c’è Castrovilli

Dopo la vittoria nella semifinale d'andata a Cremona contro la Cremonese, la Fiorentina non ha nemmeno il tempo di rifiatare, perché sabato alle 14:30 scenderà subito in campo contro lo Spezia al Franchi. I viola sono reduci da nove vittorie consecutive e non hanno certamente voglia di fermarsi.

FIORENTINA

Nella Fiorentina mancherà sicuramente Amrabat, squalificato dopo il giallo preso nella sfida di San Siro, e visti i tanti impegni uno dietro l'altro, è possibile che Vincenzo Italiano faccia rifiatare qualche giocatore. In porta ci sarà il solito Terracciano, con Dodò a destra i Biraghi a sinistra. Al centro della difesa da valutare le condizioni di Milenkovic, che potrebbe tornare a far coppia con Igor per far riprendere un po' di energie a Martinez Quarta. In mediana, come a Milano, tornerà Castrovilli al fianco di Mandragora, con Bonaventura pronto ad agire sulla trequarti di campo. Nico Gonzalez tornerà a destra, con il secondo dei veri tre ballottaggi per la sinistra tra Sottil, Brekalo e Kouame (da valutare anche le condizioni di Saponara). In attacco ancora in vantaggio Cabral, visto l'ottimo momento, rispetto a Jovic.