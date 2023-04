Fiorentina-Spezia, la partita dei record assoluti e… attuali

I tre punti in palio in Fiorentina-Spezia assumono un significato decisamente unico nella storia viola. Nella oramai secolare epopea gigliata, infatti, non era mai successo che una singola partita assumesse così tanta importanza per i diversi record che potrebbero essere battuti ed eguagliati, sia a livello assoluto che relativi alla gestione Commisso. Per quello che concerne i primati storici la squadra di Italiano, vincendo contro lo Spezia, ha la possibilità di stabilire il nuovo record assoluto di successi consecutivi in gare ufficiali nella stessa stagione (10), oltre che poter eguagliare il primato delle vittorie consecutive in generale (10), stabilito nell’estate del 1958 a “cavallo” fra le stagioni 1957-58 e 1958-59. Passando al periodo attuale, invece, dobbiamo evidenziare come la potenziale vittoria stagionale numero 24 rappresenterebbe, anche, il record assoluto di vittorie totali conseguite in un’unica stagione durante la gestione Commisso. I 23 successi attuali, infatti, hanno già eguagliato quelli conseguiti in totale durante la scorsa annata, in cui la Fiorentina disputò, in tutto, 44 gare. In questo contesto va sottolineato il fatto che la Fiorentina disputerà proprio la 44° partita di questa annata un mese e mezzo prima rispetto a quel Fiorentina-Juventus 2-0 che il 21 maggio 2022 rappresentò l’epilogo stagionale (altro record eguagliato nella gestione Commisso).