Di record in record: contro lo Spezia potrebbe esserne eguagliato un altro!

Dopo aver eguagliato il record assoluto di 9 successi consecutivi in gare ufficiali nella stessa stagione (stabilito nel 1959-60) contro lo Spezia la Fiorentina ha la possibilità di stabilire sia il nuovo record assoluto, ma anche quella di eguagliare il primato assoluto di 10 successi consecutivi in gare ufficiali in generale (stabilito a "cavallo" delle stagioni 1957-58 e 1958-59). Trattasi di uno dei più importanti record della storia viola. Questo primato venne stabilito il 21 settembre 1958 in occasione di Fiorentina-Vicenza 3-1, nella prima giornata di Serie A 1958-59. Quella serie ebbe inizio il 25 maggio 1958 col successo casalingo sul Padova per 6-1 nell’ultima gara del campionato 1957-58, passata alla storia anche per il saluto che Firenze tributò a Julinho nella sua ultima apparizione ufficiale in maglia viola (anche se, quello definitivo, avvenne poi 4 giorni dopo in occasione dell’amichevole contro il Brasile). Le otto vittorie consecutive fra quei due successi furono conseguite tutte in Coppa Italia nel periodo estivo. Proprio la finale di Coppa Italia, persa a Roma contro la Lazio il 24 settembre 1958, stoppò imprevedibilmente quella storica striscia di 10 successi consecutivi.