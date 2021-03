Fiorentina-Roma, le azioni salienti della sconfitta viola

Fiorentina-Roma è terminata da pochi minuti: ecco le azioni più importanti della partita. Se volete riviverla in maniera più dettagliata, vi rimandiamo alla cronaca testuale, mentre sempre sul nostro sito potete sia consultare le nostre pagelle, sia esprimere il vostro voto al miglior viola del match nel GP Violanews.

PRIMO TEMPO

4′ – Cross di Spinazzola che finisce dall’altro lato del campo, controcross di Bruno Peres, sulla respinta sporca di Castrovilli e Venuti arriva Diawara: destro alto

8′ – Gran giocata di Ribery che con una finta si libera ai venti metri, chiede l’uno-due a Martinez Quarta ma viene ostacolato da Mancini in area. Per l’arbitro non c’è nulla, blocco regolare dell’ex canterano viola

28′ – Percussione a sinistra di Igor che innesca Ribery, gran palla filtrante per Vlahovic che si prepara il sinistro e impegna Pau Lopez. Parata non impossibile, ma buono spunto dei viola

31′ – Che rischio!!! Dragowski esce in modo avventato al limite dell’area, malinteso con Igor che non si sposta e si scontra col portiere polacco dopo aver allontanato di testa. Il portiere ne esce acciaccato ma senza grossi problemi

34′ – La Fiorentina spreca un’ottima occasione in contropiede. Ribery conduce, viola in superiorità numerica e il francese vede una traccia per Castrovilli che si fa vedere a sinistra. Il n° 10 scatta con un attimo di ritardo e concede l’uscita comoda a Pau Lopez

39′ – Gomitata di Mancini a Ribery! Lancio lungo dalle retrovie e l’ex viola allarga il gomito colpendo il n° 7 alla tempia. Intervento non volontario ma certamente non piacevole…

45′ – Pellegrini spaventa Dragowski! Primo tiro in porta della Roma da parte del capitano dopo lo scambio con Mkhitaryan. Destro basso e angolato, sulla ribattuta proprio l’armeno è in fuorigioco e l’azione sfuma

SECONDO TEMPO

48′ – La Roma si porta in vantaggio con Spinazzola. Cross di Mancini, taglio a destra del terzino che fredda sul primo palo un Dragowski non proprio esente da colpe

60′ – Arriva il pari della Fiorentina! Contropiede viola che in superiorità numerica riesce a rimettersi in carreggiata. Guida la ripartenza Ribery, che approfitta dell’infortunio di Veretout e serve Vlahovic. Il serbo allarga per Biraghi il quale la mette in mezzo e trova la deviazione nella propria porta di Spinazzola

65′ – Tutto buono per Borja Majoral! Lancio col contagiri di Pellegrini che mette lo spagnolo tutto solo davanti a Dragowski, bravo a fare muro. E la bandierina dell’assistente non si era alzata…

81′ – Vlahovic! Per poco la Fiorentina non si porta in vantaggio. Sinistro al volo del serbo dopo un batti e ribatti in area che impegna Pau Lopez, bravo ad allungarsi e respingere il sinistro del centravanti viola

89′ – Attimi di tensione al Franchi, il Var è in azione… Ed è gol della Roma. La Fiorentina capitola nel finale, Karsdorp viene tenuto in gioco da Milenkovic e offre l’assist per Diawara che non sbaglia da pochi metri