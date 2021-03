Fiorentina-Roma 20.45 diretta LIVE, le ultime e dove vederla

Le ultime dal campo

Nella Fiorentina potrebbe giocare Igor al posto di Biraghi mentre sulla fascia opposta verrebbe impiegato Venuti rimasto a riposo domenica a Udine. Per il resto pochi i dubbi per Prandelli. In casa romanista il tecnico portoghese Fonseca ritrova Kumbulla nell’undici titolare al fianco di Mancini e Cristante. Sugli esterni riconferma per Spinazzola mentre sulla destra Bruno Peres sarebbe in vantaggio su Karsdorp. A riposo Villar, dentro Diawara con Mkhitaryan-Pellegrini a supporto di Mayoral.

L’arbitro della gara

Sarà Calvarese l’arbitro della partita. Il fischietto teramano torna così al Franchi dopo la gara contro lo Spezia vinta dalla Fiorentina per 3-0. Nella stagione per Calvarese c’è anche la direzione di Inter-Fiorentina con la sconfitta el finale subita dai viola. Calvarese dirigerà per la seconda volta la Roma, sempre n trasferta. Nella gara precedente registriamo la sonora vittoria a Bologna per 5-1

La partita in tv e streaming

Fiorentina-Roma ore 20.45

Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now Tv

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

