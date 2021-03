Stasera al Franchi torna Calvarese

Questa sera torna al Franchi l’usato sicuro Calvarese per una delle partite più importanti della giornata. Roma e Lazio portano delle difficoltà a Rizzoli perché ci sono tanti arbitri romani nella lista per le gare di A e B, ma i tre arbitri possibili sarebbero stati solo Massa, Calvarese e Orsato. Il primo ha fatto male in Coppa mentre Orsato e Calvarese hanno arbitrato troppo di recente le squadre in campo. Rizzoli alla fine ha scelto l’arbitro di Teramo che rappresenta sempre un punto di riferimento per il designatore tanto che, ricordiamo, gli è stata concessa una proroga di un anno nonostante avesse raggiunto l’età del pensionamento.

Calvarese in questa stagione ha arbitrato 9 partite di Serie A e 12 in totale. Due sono i match in cui ha diretto la Fiorentina (Inter e Spezia) mentre l’unico incrocio stagionale con la Roma vide i giallorossi strapazzare per 5-1 il Bologna al Dall’Ara.