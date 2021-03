Fiorentina-Roma, le pagelle di VN – Tante insufficienze, i cambi non funzionano

Contro la quinta forza del campionato, la Fiorentina sceglie una partita di contenimento. E nel primo tempo i viola riescono ad imbrigliare la Roma, anche se in avanti non si vedono quasi mai. Dopo lo svantaggio i viola rientrano fortunosamente in partita, ma nel finale la rete di Diawara costa un’altra sconfitta. Qui sotto migliore e peggiore, a seguire tutte le pagelle:

RIBERY 6,5: Sprazzi del vero Ribery. Suo il pallone per Vlahovic in avvio. Bella giocata al 35′, ma l’assist per Castrovilli è appena lungo. E’ lui ad imbastire il contropiede che porta all’1-1. Peccato sia sempre poco lucido quando può concludere a rete. Dal 79′ BORJA VALERO sv

MILENKOVIC 5: Il movimento attardato che tiene in gioco Karsdorp sul 2-1 è decisivo. Un altro errore pesante della sua stagione, dopo una prestazione che fin lì non era stata tra le peggiori.

TUTTE LE ALTRE PAGELLE