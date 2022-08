Fiorentina-Qatar, orario d’inizio e dove vederla in streaming

Giornata di vigilia per la Fiorentina che, domani, affronterà la Nazionale del Qatar nella seconda amichevole di questo ritiro austriaco. Come vi abbiamo raccontato, è cambiata la sede fisica del match che non si giocherà più a Grodig. Restano le stesse, però, le modalità per seguire la partita da casa. Il calcio d'inizio è previsto per le 18:00 di domani.