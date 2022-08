VN – Report dall’Austria: oggi seduta tattica, Italiano cambia tutti col Qatar

Continua a tamburo battente la seconda parte di ritiro per la Fiorentina nella sua tournée austriaca. Questa mattina la squadra si è allenata a porte chiuse per preparare il match di domani contro il Qatar. Seduta quasi esclusivamente incentrata sulla tattica per presentarsi al meglio alla sfida. Molto probabile che Vincenzo Italiano voglia cambiare tutti e 11 gli interpreti che abbiamo visto nella partita contro il Galatasaray. Parte finale dell'allenamento che invece è stata dedicata ai calci piazzati con la squadra che ha provato diversi schemi e poi si è cimentata in punizioni e rigori. Nel frattempo, è rientrato in gruppo Lorenzo Venuti dopo le noie fisiche che lo avevano tenuto col freno tirato. (G.S.)