Niente Grodig, cambia il campo di Fiorentina-Qatar che sarà… a porte chiuse

Vi avevamo anticipato ieri di come la Fiorentina, nel match contro il Galatasaray, non avesse minimamente apprezzato le condizioni del manto erboso del campo di Grodig. Ragione per cui il club si è messo alla ricerca di una soluzione alternativa in vista della gara di domani contro il Qatar, che si sarebbe dovuta giocare nello stesso impianto. Soluzione che la società ha trovato nelle ultime ore. Fiorentina-Qatar non si giocherà dunque a Grodig ma, bensì, alla SAK-Arena Nonntal. Si tratta di un campo, però, privo di tribune. Dunque, verosimilmente, non ci saranno tifosi ad assistere alla partita. (G.S.)