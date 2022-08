Cambia la sede di Fiorentina-Qatar? I Viola ‘bocciano’ Grodig. Le ultime

Ci sono diverse cose che non sono piaciute alla Fiorentina nella gara col Galatasaray. Ma al di là del risultato e delle prestazioni dei calciatori, anche la logistica è finita nel mirino della società gigliata. Come riferisce Radio Bruno, il club non ha assolutamente gradito le condizioni del campo di Grodig, dove mercoledì la squadra avrebbe dovuto giocare di nuovo contro il Qatar. Al di là delle dimensioni, non regolamentari, ciò che non è piaciuto sono le condizioni del manto erboso, totalmente inadeguato. Per questo motivo, la Viola è alla ricerca di una soluzione alternativa in vista del prossimo match. Possibile dunque che la gara col Qatar si svolga in una location differente.