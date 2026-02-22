Fiorentina-Pisa, la previsione: “Difficilmente sarà una bella partita”

La Nazione nella sua edizione online torna sulla sfida tra Fiorentina e Pisa, particolarmente delicata nella corsa salvezza. Secondo il quotidiano "la speranza è di non vedere uno spettacolo desolante come quello della gara di andata, quando, comunque, il Pisa avrebbe meritato qualcosa in più dello 0-0". Quello che è certo lunedì sera il pareggio non serve a nessuno, per La Nazione "difficilmente sarà una bella partita" il derby toscano Fiorentina-Pisa.