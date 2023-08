Fiorentina, Pettinari nuovo allenatore dell’U-15: “Aiuterò i ragazzi a sognare”

Ricordate Leonardo Pettinari? L'ex talento della Fiorentina che venne costretto al ritiro a causa di una malformazione cardiaca, arrivato in Serie A con l'Atalanta dopo qualche avventura di successo in Serie B tra Varese e Cittadella. E proprio durante un prestito nei veneti venne travolto dalla drammatica notizia. Nel corso di una emozionante intervista concessa a ViolaNews raccontò la sofferenza dopo il ritiro dal calcio. Intervenuto in un post Facebook, l'ex ala di viola e Dea ha confermato la sua avventura da allenatore della Fiorentina U-15.