Altra cessione in vista in casa Fiorentina. Dopo Igor a partire sarà Terzic

Aleksa Terzic non ha partecipato alla seduta di allenamento mattutina al Viola Park terminata proprio in questi minuti. Il terzino serbo (dopo il saluto di Igor) è prossimo alla cessione al Salisburgo. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore il trasferimento è vicinissimo per il mancino di Belgrado, si attendono solo visite mediche e firma con il club austriaco.