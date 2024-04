Fiorentina, in campionato ora l’obiettivo è scavalcare il Napoli. Azzurri in crisi

La vittoria di Salerno ha aggiunto tre punti alla classifica della Fiorentina, che nel 2024 ha frenato pesantemente la sua corsa in campionato finendo, in pratica, fuori dalla zona Europa. Ma ci sono ancora cinque giornate a disposizione per migliorare la propria posizione, oltre al recupero del match da giocare in casa dell'Atalanta, e l'ottavo posto è lì a soli due punti di distanza. Un piazzamento, questo, occupato per il momento dal Napoli. Quella campione d'Italia è una delle formazioni più in difficoltà del torneo: orfani di Spalletti, i partenopei non sono riusciti a confermare neppure in minima parte quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Tra sconfitte sorprendenti e scivoloni inaspettati, il Napoli è in piena crisi d'identità e lo spogliatoio è tutt'altro che sereno e compatto. Come spiega calciomercato.com, al termine della gara persa in casa dell'Empoli, Aurelio De Laurentiis aveva comunicato a tutti la sua decisione: si va in ritiro. Decisione, però, a cui è seguito un dietrofront, visto che il club azzurro non è riuscito a trovare in poco tempo una struttura adatta ad ospitare tutta la comitiva. Ritiro saltato, dunque. Per ora.