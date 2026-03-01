La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro l’Udinese, con due assenze: restano fuori per infortunio Solomon e Lezzerini.
Fiorentina, i convocati per l’Udinese: prima senza Solomon, Gosens con la maschera!
La notizia più significativa riguarda però la presenza di Robin Gosens. L’esterno tedesco sarà regolarmente a disposizione nonostante la recente doppia frattura al volto: giocherà infatti con una maschera protettiva.
Tra i pali convocati David De Gea, Christensen e Leonardelli, mentre in difesa figura tra gli altri nuovamente Rugani. A centrocampo presenti Mandragora (di rientro dalla squalifica), Fagioli, Ndour e Fabbian, con Kean, Gudmundsson, Harrison e Piccoli nel reparto offensivo.
La lista completa:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) DE GEA QUINTANA David (P)
6) FABBIAN Giovanni
7) FAGIOLI Nicolò
8) FAZZINI Jacopo
9) FORTINI Niccolò
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KEAN Moise Bioty
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEONARDELLI Pietro (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
