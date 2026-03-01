Fiorentina, i convocati per l’Udinese: prima senza Solomon, Gosens con la maschera!

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro l’Udinese, con due assenze: restano fuori per infortunio Solomon e Lezzerini. La notizia più significativa riguarda però la presenza di Robin Gosens. L’esterno tedesco...

La notizia più significativa riguarda però la presenza di Robin Gosens . L’esterno tedesco sarà regolarmente a disposizione nonostante la recente doppia frattura al volto : giocherà infatti con una maschera protettiva .

Tra i pali convocati David De Gea, Christensen e Leonardelli, mentre in difesa figura tra gli altri nuovamente Rugani. A centrocampo presenti Mandragora (di rientro dalla squalifica), Fagioli, Ndour e Fabbian, con Kean, Gudmundsson, Harrison e Piccoli nel reparto offensivo.