Fiorentina, i convocati per l’Udinese: prima senza Solomon, Gosens con la maschera!

Fiorentina, i convocati per l’Udinese: prima senza Solomon, Gosens con la maschera! - immagine 1
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro l’Udinese, con due assenze: restano fuori per infortunio Solomon e Lezzerini. La notizia più significativa riguarda però la presenza di Robin Gosens. L’esterno tedesco...
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro l’Udinese, con due assenze: restano fuori per infortunio Solomon e Lezzerini.

La notizia più significativa riguarda però la presenza di Robin Gosens. L’esterno tedesco sarà regolarmente a disposizione nonostante la recente doppia frattura al volto: giocherà infatti con una maschera protettiva.

Tra i pali convocati David De Gea, Christensen e Leonardelli, mentre in difesa figura tra gli altri nuovamente Rugani. A centrocampo presenti Mandragora (di rientro dalla squalifica), Fagioli, Ndour e Fabbian, con Kean, Gudmundsson, Harrison e Piccoli nel reparto offensivo.

La lista completa:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) DE GEA QUINTANA David (P)

6) FABBIAN Giovanni

7) FAGIOLI Nicolò

8) FAZZINI Jacopo

9) FORTINI Niccolò

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KEAN Moise Bioty

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEONARDELLI Pietro (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

