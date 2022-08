Fiorentina-Cremonese, in vendita i biglietti: info e prezzi

Non solo la campagna abbonamenti, che dà il via alla vendita libera . Da oggi sono disponibili anche i biglietti per Fiorentina-Cremonese, prima giornata di campionato in programma domenica 14 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Per chi volesse assistere al debutto ufficiale della Fiorentina, ma senza abbonarsi per tutta la stagione, ecco tutte le info del caso. I biglietti per la gara tra Fiorentina e Cremonese saranno acquistabili da oggi in una unica fase. Per acquistarli sarà necessario andare sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. Ecco la tabella prezzi (clicca per ingrandire):