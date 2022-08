VN – Sospiro di sollievo per Nico Gonzalez, ok per domenica

Le sensazioni positive emerse già a caldo, hanno trovato conferma col passare delle ore. Nico Gonzalez sta bene. L'argentino era uscito per un problema fisico nel corso del primo tempo di Betis-Fiorentina, ma secondo quanto abbiamo raccolto, si è trattato solo di un riacutizzarsi di un piccolo guaio all'anca che aveva accusato nei giorni scorsi. Ma la cosa più importante è che Nico si è fermato in tempo. Alla ripresa degli allenamenti - fissata per domani pomeriggio - Gonzalez dovrebbe già riaggregarsi al gruppo (almeno per gran parte della seduta) e la sua presenza con la Cremonese non sembra essere in dubbio. Un bel sospiro di sollievo per mister Italiano. (G. S.)