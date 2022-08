Abbonamenti, via alla vendita libera. Online è più economico che di persona

Ad ora sono state vendute circa 20.000 tessere stagionali. Gli abbonamenti possono essere acquistati sia online che in biglietteria ma procedere con l’acquisto online resta il metodo più vantaggioso dal punto di vista economico. Un esempio: abbonarsi in Curva Fiesole o in Curva Ferrovia costa 300 euro presso la biglietteria, acquistare lo stesso abbonamento online costa 260 euro.