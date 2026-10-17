La Fiorentina rende note le modalità di accesso allo stadio per Fiorentina-Como
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La Fiorentina ha reso note le informazioni di accesso allo Stadio Artemio Franchi in occasione della gara casalinga contro il Como. La nota:
La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con il Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:00, si potrà accedere allo stadio Franchi a partire dalle 13:00. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti i supporters a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi. Gli abbonati potranno, inoltre, utilizzare l’App Fiorentina per l'ingresso ai tornelli. Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale.
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