Fiorentina-Benevento, i convocati viola: un assente a sorpresa, ecco il motivo

Ecco i convocati di Italiano in vista del match di domani contro il Benevento. Out anche Castrovilli e Nastasic

Sono 24 i convocati viola di Vincenzo Italiano per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento in programma domani sera, al Franchi. Nella lista dei giocatori della Fiorentina non figura Riccardo Saponara . Il fantasista viola - fa sapere società - resta a riposo precauzionale e domani svolgerà un allenamento differenziato .

Out anche Gaetano Castrovilli e Matija Nastasic: entrambi lavorano da ieri assieme al resto del gruppo gigliato ma non sono ancora ritenuti pronti per andare in panchina. Presente, invece, Erick Pulgar che si candida per una maglia da titolare.