Dal Centro Sportivo: Pulgar scalpita. Ipotesi falso nueve per l’attacco viola

Ecco le ultime novità in vista del match contro il Benevento. Idea falso nueve per l'attacco viola

Le ultime novità dal Centro Sportivo riportate da Radio Bruno, in vista del match contro il Benevento . Ancora qualche dubbio in porta dove Rosati potrebbe sostituite Terracciano che rimane però favorito. Dovrebbe tornare Venuti dal primo minuto, con Igor e uno tra Milenkovic e Quarta . Nastasic è tornato ad allenarsi, ma non sembra ancora pronto per partire titolare. A sinistra salgono le quotazioni per l'impiego di Terzic .

A centrocampo tanti cambiamenti con Pulgar che torna titolare, insieme a Benassi e uno tra Duncan o Maleh. Ancora presto per vedere Castrovilli in campo. In attacco Vlahovic sembra destinato alla panchina. Non per fare spazio a Kokorin, ma per un inedito "falso nueve" con Nico Gonzalez prima punta.