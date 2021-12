Italiano: “Coppa Italia occasione per chi ha giocato meno. Drago out”

Il tecnico della Fiorentina Italiano ha presentato la sfida di Coppa Italia, alla vigilia della partita col Benevento

Rimanere concentrati - "In maniera naturale perché non abbiamo fatto nulla, se non centrare tre risultati importanti che volevamo. Abbiamo reagito bene alla sconfitta di Empoli che ancora brucia. Sappiamo che è ancora lunga e complicata. Domani abbiamo l'impegno in in Coppa Italia col Benevento, poi le ultime due gare di campionato dove cercare di fare più punti possibili".