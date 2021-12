Si svuota l’infermeria: Castrovilli e Nastasic in gruppo. Chance in Coppa?

Tornano a disposizione i due calciatori

Arrivano buone notizie sul fronte infortunati in casa Fiorentina. Durante l'allenamento odierno, fa sapere l'ufficio stampa, sono tornati a lavorare in gruppo sia Nastasic che Castrovilli, entrambi ai box da novembre. Il serbo recupera dal problema al soleo, il Campione d'Europa, invece, da quello al quadricipite. I due, dunque, dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la gara di Coppa Italia mercoledì contro il Benevento. Da capire se riusciranno a scendere in campo o se Italiano preferirà non rischiarli da subito.